25 сентября, 13:17Политика
Пушилин заявил, что боевые действия идут уже в самом Угледаре ДНР
Фото: ТАСС/EPA/STR
Боевые действия идут уже в самом Угледаре Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказал глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия, 29-я армия вчера продемонстрировала все это в режиме реального времени", – сказал Пушилин, подчеркнув, что для республики очень важно освобождение города.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил положительную динамику в ситуации вокруг Угледара.
"Динамика положительная. В первую очередь ориентируемся на официальные сообщения министерства обороны", – сказал Песков.
Как ранее заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинские войска попали в "клещи" российской армии в Угледаре и начали выводить свои ударные группы. По его словам, обхват ВС РФ Угледара с двух сторон стал успехом.
Между тем британский эксперт Александр Меркурис поделился мнением, что после потери Угледара украинская армия уже не сможет совершить наступление в направлении Черного моря, что будет означать фактическое завершение битвы за Азовское и Черное моря.
Украинские войска перешли к обороне на соледарском направлении