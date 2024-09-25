Пушилин заявил, что боевые действия идут уже в самом Угледаре ДНР

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Боевые действия идут уже в самом Угледаре Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказал глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

"Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия, 29-я армия вчера продемонстрировала все это в режиме реального времени", – сказал Пушилин, подчеркнув, что для республики очень важно освобождение города.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил положительную динамику в ситуации вокруг Угледара.

"Динамика положительная. В первую очередь ориентируемся на официальные сообщения министерства обороны", – сказал Песков.

Как ранее заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинские войска попали в "клещи" российской армии в Угледаре и начали выводить свои ударные группы. По его словам, обхват ВС РФ Угледара с двух сторон стал успехом.

Между тем британский эксперт Александр Меркурис поделился мнением, что после потери Угледара украинская армия уже не сможет совершить наступление в направлении Черного моря, что будет означать фактическое завершение битвы за Азовское и Черное моря.