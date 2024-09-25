Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

По его словам, красноармейское направление для российских ВС крайне важно.

"Мы видим, что там говорить, за Красногоровку достаточно успешно идет продвижение. Мы видим и Украинск, который был недавно освобожден, но уже, скажем, совершенно там по-другому ситуация дальше развивается", – сказал Пушилин.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР. Освобождением занимались подразделения "Южной" группировки ВС РФ. Поставленных целей удалось достичь благодаря активным и решительным действиям.

Армия России нанесла поражение формированиям семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Константиновки, Курахова, Григоровки, Зализнянского и Часова Яра.

До этого российская армия освободила населенный пункт Желанное Первое в ДНР. Бойцы поразили формирования 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка.