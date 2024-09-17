МО РФ показало кадры освобождения села Снагость в Курской области

Видео: пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны РФ показало кадры освобождения села Снагость в Курской области, которое перешло под российский контроль еще 13 сентября.

По данным ведомства, населенный пункт освободило подразделение группировки войск "Север". В ходе разведывательных действий десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства ВСУ в самом населенном пункте и на его подступах. После военнослужащие использовали эффект неожиданности и под прикрытием бронегруппы пошли на штурм населенного пункта.

Подразделения с воздуха также сопровождали операторы БПЛА. Штурмовые группы ВДВ заняли населенный пункт и перешли к его удержанию, добавили в министерстве.

Ранее ВС РФ освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. До этого российские войска зачистили населенный пункт Борки и взяли в плен солдат ВСУ.

Бои с украинской армией продолжаются в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. По последним данным, общие потери противника на этом направлении составили более 13,8 тысячи солдат и 115 танков.