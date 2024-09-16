ВСУ потеряли более 13,8 тыс военных и 115 танков за время боев в Курской области

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За все время боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 13 800 военных и 115 танков, заявили в Минобороны РФ.

Также противник утратил 44 БМП, 91 бронетранспортер, 729 боевых бронемашин, 439 автомобилей, 98 артиллерийских орудий и другие единицы техники, включая 28 пусковых установок РСЗО, 8 ЗРК, 26 станций РЭБ и 9 РЛС.

За сутки Киев потерял более 350 солдат и 13 единиц бронетехники. В их число входят два танка и 11 бронемашин. При этом Вооруженные силы РФ (ВС РФ) ударили по различным местам скопления живой силы и техники противника в районах 13 населенных пунктов Сумской области: Бондаревщины, Беловоды, Искрисковщины, Мазевки, Новой Слободы, Ободы, Речки, Руднево, Рыжовки, Павловки, Хотени, Эсмани и Юнаковки.

Помимо этого, ВС РФ за прошедшие сутки освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. Немногим ранее российские силы отразили 6 попыток ВСУ прорваться через границу РФ.

Бои с украинской армией продолжаются в регионе с 6 августа. В Курской области введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

