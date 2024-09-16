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Украина с подачи США готовит инсценировку якобы российского ракетного удара по детскому учреждению, сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По версии службы, целью инсценированного удара может стать больница или детский сад, расположенные на территории, контролируемой Киевом. Инцидент приведет к большому числу жертв.

После этого, произошедшее будет подвергнуто широкому освещению в медиа. Киев планирует привлечь для этого представителей ведущих международных СМИ, подчеркнули в СВР.

Ранее УВД ВГА Харьковской области выяснило, что власти Украины намеревались нанести удар по ядерным объектам Российской Федерации. Информацию об этих планах раскрыли военнопленные ВСУ из 82 ОДШБ. Киевский режим собирался атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС, расположенные в Курчатове и Энергодаре.