Алаудинов: российские бойцы зачистили Борки в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России зачистили населенный пункт Борки в Курской области от ВСУ и взяли пленных. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Наши братья из подразделения "Арбат" и 810-й бригады зачистили населенный пункт Борки, уничтожив противника и взяв пленных. Поздравляю наших братьев с таким хорошим результатом и желаю дальнейших успехов", – указал он в своем телеграм-канале.

Накануне в результате переговорного процесса были возвращены 103 российских военных, которые были захвачены в плен в Курской области. Они находились на подконтрольной Киеву территории. Взамен были переданы 103 военнопленных ВСУ.

Ранее в МИД РФ заявили о создании ВСУ подобия концентрационных лагерей в Курской области. По данным ведомства, туда сгоняли мирных жителей, которые не захотели или не смогли покинуть территорию. Такие выводы были сделаны на основе многочисленных свидетельств от очевидцев и информации штаба Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших.

Бои между ВС РФ и украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. Согласно последним данным, ВСУ потеряли более 13,4 тысяч военных и 113 танков на курском направлении.

