Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В результате переговорного процесса возвращены 103 российских военных, которые были захвачены в плен в Курской области. Они находились на подконтрольной Киеву территории, сообщило Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что взамен были переданы 103 военнопленных ВСУ.

В настоящее время российские солдаты находятся на территории Белоруссии, где они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также им предоставлена возможность связаться с родственниками.

Позже всех освобожденных военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", – говорится в сообщении.

Ранее в МИД РФ заявили о создании ВСУ подобия концентрационных лагерей в Курской области. По данным ведомства, туда сгоняли мирных жителей, которые не захотели или не смогли покинуть территорию. Такие выводы были сделаны на основе многочисленных свидетельств от очевидцев и информации штаба Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших.

Бои между ВС РФ и украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. Согласно последним данным, ВСУ потеряли более 12,7 тысячи человек на курском направлении.

Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область осуществлено при поддержке западных стран. По его словам, "образ жертвы" киевского режима был окончательно развеян агрессией украинских военных против мирного населения России.

