Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская армия за все время боев в Курской области лишилась более 12 795 военных. Об этом сообщает министерство обороны России.

Согласно данным оборонного ведомства, ВСУ также потеряли 108 танков, 44 БМП, 86 бронетранспортеров, 691 боевую бронированную машину, 418 автомобилей, 93 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок РСЗО, в том числе 7 HIMARS и 5 MLRS американского производства, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 2 транспортно-заряжающие машины, 25 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО, 12 единиц инженерной техники, из них 6 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Бои между ВС России и украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область осуществлено при поддержке западных стран. По его словам, "образ жертвы" киевского режима был окончательно развеян агрессией украинских военных против мирного населения России. "Проект "Украина" был и остается инструментом Запада, конечная цель которого – нанесение РФ максимального ущерба, добавил офицер.