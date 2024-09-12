Украинские журналисты объявлены в розыск в РФ за проникновение в Курскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МВД РФ объявило в розыск украинских журналистов Наталью Нагорную, Диану Буцко и Олесю Боровик, передает ТАСС.

До этого ФСБ уже сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении Боровик и Буцко за пересечение границы и проведение съемок видео в районе Суджи.

Тем временем российская армия продолжает бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Боестолкновения продолжаются в регионе с 6 августа. Там действует режим ЧС федерального характера и введен режим КТО. По данным на 12 сентября, общие потери противника составили более 12 500 солдат и 101 танк.

