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Боевиков "Азова" и "Айдара" (запрещенные террористические организации в РФ, внесены Росфинмониторингом в перечень террористических и экстремистских организаций) обнаружили во время нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом РИА Новости рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, часть этих боевиков уже была ликвидирована. Кроме того, некоторых из них взяли в плен. Он отметил, что в Курскую область были направлены самые боеспособные и укомплектованные военные данных формирований.

"На нашем направлении мы фиксировали также 61-ю бригаду, 80-ю бригаду, 82-ю бригаду, 92-ю бригаду, 95-ю бригаду", – уточнил Алаудинов.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк рассказал о переброске с харьковского направления свыше 500 наемников ВСУ перед вторжением в Курскую область. Многие из них, по его словам, были французского происхождения и их группами объединили в состав 8-го отдельного полка Сил спецопераций ВСУ и спецподразделения ГУР МО Украины.

Более того, в планировании украинской атаки на Курскую область участвовал экс-офицер парашютно-десантного полка ВС Франции Корте Франк Мишель Микаэль, который сейчас находится в составе "Иностранного легиона". По словам Лисняка, в задачи полка, где офицер проходил службу, входило осуществление диверсий в тылу противника.

Бои между ВС России и украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Согласно последним данным, общие потери ВСУ составили более 12,5 тысячи солдат и 101 танк.

