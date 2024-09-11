СК РФ возбудил дело против наемника, вторгшегося на территорию Курской области

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Уголовное дело возбуждено против грузинского наемника Ладо Гамсахурдии, который может быть причастен к преступлениям против мирных жителей в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба главного военного следственного управления СК РФ, передает ТАСС.

По данным ведомства, он подозревается в убийстве двух и более лиц, включая осуществлявших служебную деятельность. В СК подчеркнули, что преступления были совершены организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти. Также его подозревают в покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества, а также в террористическом акте, незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь полицейских, незаконном пересечении границы и наемничестве.

Ранее в российской ВГА Харьковской области заявили, что украинские военнослужащие перед вторжением в Курскую область перебросили с харьковского направления свыше 500 наемников. Отмечалось, что многие из них были французского происхождения.

Между тем бои между ВС РФ и ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. Общие потери противника на курском направлении составили более 12 200 солдат и 96 танков.

