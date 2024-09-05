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Украинские военнослужащие перед вторжением в Курскую область перебросили с харьковского направления свыше 500 наемников. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк на брифинге, передает ТАСС.

Лисняк уточнил, что многие из этих наемников были французского происхождения и их группами объединили в состав 8-го отдельного полка Сил спецопераций ВСУ и спецподразделения ГУР МО Украины.

"Украинским военным руководством было принято решение о распределении наемников в ряды отдельных подразделений ВСУ, чтобы в случае провала операции иностранные боевики целыми группами не попали в плен российским войскам", – объяснил замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности.

Более того, в планировании украинской атаки на Курскую область участвовал экс-офицер парашютно-десантного полка ВС Франции Корте Франк Мишель Микаэль, который сейчас находится в составе "Иностранного легиона". По словам Лисняка, в задачи полка, где офицер проходил службу, входило осуществление диверсий в тылу противника.

Также, как утверждает замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности, были установлены еще трое французов, участвовавших в рейдах возле Курской области, а также причастных к военным преступлениям в Харьковской области. Ими оказались Жан Батист Бессон, Сидней Баллестер и Джонатан Будерлик. Все граждане Франции подозреваются в наемничестве.

Лисняк при этом поделился и другой информацией, согласно которой наемников "Иностранного легиона" ВСУ после безуспешной обороны против ВС РФ на волчанском направлении в мае и июне отправили в Сумскую область для разведки и диверсий на границе РФ.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что на участке в Курской области, где военнослужащие из его подразделения ведут боевые действия, не было выявлено ни одного наемника среди пленных.

Бои с ВСУ в Курской области не прекращаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. По последним данным, за все время ВСУ потеряли свыше 10,1 тысячи военных и 81 танк.

Президент РФ предположил, что провокация в Курской области была направлена на то, чтобы попытаться остановить наступление ВС РФ в Донбассе. Сделать этого не удалось, уточнил он, добавив, что Россия разберется с украинскими бандитами.

