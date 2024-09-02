Путин назвал провокацию в Курской области попыткой остановить наступление РФ в Донбассе

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Владимир Путин назвал провокацию в Курской области попыткой остановить наступление России в Донбассе. Сделать это не удалось, добавил президент, подчеркнув, что РФ разберется с украинскими бандитами, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничье.

Как подчеркнул Путин, Россия защищает и жителей Донбасса, и свое будущее, не позволяя создавать рядом структуры, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

"Мы не можем позволить себе, чтобы у нас под боком создавали враждебные структуры, которые вынашивают агрессивные планы в отношении нашей страны и постоянно пытаются дестабилизировать РФ", – пояснил российский лидер.

При этом глава государства уверен, что настрой россиян на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) является залогом побед.

"Ваш внутренний настрой и есть самое главное – помощь и поддержка, потому что такое отношение к тому, что происходит, – это основа единства российского общества и это база для всех наших побед", – сказал Путин во время открытого урока "Разговоры о важном" в кызылской школе № 20.

Также Путин добавил, что ВС РФ сейчас ставят под контроль территории "не метрами, а квадратными километрами".

"Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200–300 метров, а квадратными километрами", – сказал он.

Путин ранее заявил, что ВС РФ сделают все для нормализации жизни школьников из Курской, Брянской и Белгородской областей. Президент добавил, что уверен в нормализации жизни в регионах, и сказал, что в этом не может быть никаких сомнений.

Большая часть вузов Курской области планировала начать обучение в смешанном формате. Также 114 школ региона будут работать в дистанционном формате.

Боевые столкновения с ВСУ идут в регионе с 6 августа. В связи с этим там введен режим ЧС федерального характера, также в Курской и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Общие потери ВСУ, по данным на 1 сентября, составили более 8 500 солдат и 80 танков. При этом РФ уже отвечает противнику за произошедшее, добавлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это не разовое событие, уточнял он.