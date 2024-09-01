Потери ВСУ в Курской области превысили 8,5 тыс человек

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Общие потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 8,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также украинские войска потеряли 80 танков, 37 боевых машин пехоты, 69 бронетранспортеров, 537 боевых бронированных машин и 249 автомобилей.

Уничтожены 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, а также 13 станций радиоэлектронной борьбы, 6 РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, 6 единиц инженерной техники, добавили в ведомстве.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера, также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет вести переговоры с Украиной после террористической атаки ВСУ на Курскую область. Дипломат напомнила, что Владимир Путин в июне выдвинул, по ее мнению, реалистичные предложения, направленные на долгосрочное и справедливое урегулирование.