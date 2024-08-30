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Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым домам в Курской области при помощи снарядов со шрапнелью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

"Я был в Курске, где Украина использует РСЗО с начинкой шрапнелью – маленькими тяжелыми шариками диаметром 5–6 миллиметров. И вот я был в одном дворе, обычный частный двор, в который прилетел такой РСЗО", – отметил он.

Как подчеркнул дипломат, в одной такой ракете присутствует свыше 9 тысяч шариков.

"Когда он взрывается над какой-то территорией, то там ничего нет – ни одного стекла не остается целым. Там машина представляет из себя просто какое-то решето", – сказал Мирошник.

По его словам, применение подобного вооружения против мирных жителей является цинизмом. Мирошник напомнил, что это направление, которое отслеживается на Форуме по безопасности со стороны РФ в ОБСЕ. Специалисты собирают данные по использованию Киевом методов вооружений, которые нарушают конвенции, добавил посол.

Ранее российский боец с позывным Кадет рассказал, что ВСУ расстреляли трех детей в возрасте 10–12 лет в районе Малой Локни в Курской области. Они пытались эвакуироваться на мотоцикле. По его словам, там же ВСУ расстреляли и других мирных жителей, которые собрались на площади около магазина. Гражданские пожилого возраста не могли эвакуироваться пешком и ждали транспорт.

Сражения между российскими и украинскими войсками в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действует режим ЧС федерального характера, а также режим КТО.

По последним данным, общие потери украинских войск за все время боев в Курской области составили до 7 450 военных, 74 танка, 36 БМП и прочей боевой техники.

