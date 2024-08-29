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Украинские наемники и радикалы применяют сексуальное насилие против мирных жителей Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

Он уверен, что в этот регион Киев направил "весь сброд", который представляет националистические формирования, являющиеся непосредственными участниками вылазки в Курскую область. Мирошник уверен, что президент Украины Владимир Зеленский решил от них избавиться, отправив на "утилизацию" подальше от столицы.

"Потому там светились подразделения типа "Нахтигаль", там есть целый ряд радикально настроенных батальонов", – отметил он.

Ранее посол рассказывал, что РФ знает о похищении людей украинскими формированиями. После этого связь с гражданами теряется. Так, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут себя как террористы-боевики, добавлял Мирошник.

Бои с украинскими военными продолжаются в регионе с 6 августа. Здесь введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции (КТО). В результате, по данным на 28 августа, потери ВСУ на курском направлении составили до 7 000 солдат и 74 танков.

