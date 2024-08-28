28 августа, 17:27Политика
Захарова заявила, что переговоров с Киевом не может быть из-за атаки на Курскую область
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Россия не будет вести переговоры с Украиной после террористической атаки ВСУ на Курскую область. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Дипломат напомнила, что Владимир Путин в июне выдвинул, по ее мнению, реалистичные предложения, направленные на долгосрочное и справедливое урегулирование. Однако режим украинского президента Владимира Зеленского вместо того, чтобы рассмотреть план российской стороны, совершил атаку на Курскую область и ее жителей, сказала Захарова.
По ее словам, украинские формирования и иностранные наемники расстреливают мирных граждан и волонтеров, бьют по гражданской инфраструктуре и журналистам, создают угрозы для объектов ядерной энергетики.
"Ну, какие тут мирные переговоры в таких условиях, и с кем можно (их. – Прим. ред.) проводить?" – задалась вопросом представитель российского МИД.
Бои между ВС РФ и ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.
В ходе сражений украинская армия потеряла до 7 тысяч военных, 74 танка, 35 БМП, 62 бронетранспортера, 460 боевых бронированных машин и 210 автомобилей.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "искажением реальности" сообщения СМИ о якобы отправке призывников для участия в боях в Курской области. Так он прокомментировал публикации о том, что военнослужащих срочной службы якобы отправляют в регион и принуждают к подписанию контрактов.
Генерал-майор Алаудинов заявил, что целью атаки ВСУ был захват Курской АЭС