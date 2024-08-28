Песков: РФ достигнет целей СВО, несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о "плане победы" над Россией, передает "Газета.ру".

Как подчеркнул представитель Кремля, Россия продолжит специальную военную операцию (СВО) и достигнет всех поставленных целей.

"Не в первый раз слышим заявления от представителей киевского режима, мы отдаем себе отчет о сущности киевского режима", – добавил Песков.

Зеленский ранее также сообщил о намерении предоставить президенту США Джо Байдену план действий по завершению конфликта с Россией. Такой же план киевские власти хотят показать кандидатам на пост главы государства на предстоящих выборах Камале Харрис и Трампу.

При этом Песков заявил, что опасения кандидата в президенты США Дональда Трампа в связи с угрозой начала третьей мировой войны понятны, а также назвал "искажением реальности" сообщения ряда СМИ о якобы отправке призывников для участия в боях в Курской области. Пресс-секретарь российского президента обратил внимание, что западные страны напрямую вовлечены в конфликт России и Украины.

