Фото: ТАСС/АР/Carolyn Kaste

Опасения кандидата в президенты США Дональда Трампа в связи с угрозой начала третьей мировой войны понятны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что западные страны напрямую вовлечены в конфликт России и Украины. По его словам, они "залезли в него по уши", а вторжения, подобные атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, ведут к эскалации напряженности.

"Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае к таким алармистским заявлениям можно с пониманием относиться", – подчеркнул представитель Кремля.

Комментируя ситуацию на территории российского региона, Трамп обратил внимание, что угроза мировой войны в текущий период серьезнее, чем когда-либо.

Столкновения с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Согласно данным на 27 августа, общие потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили более 6 600 военнослужащих, 73 танка, 4 РСЗО HIMARS и прочая военная техника.