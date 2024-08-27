ВСУ потеряли свыше 6,6 тыс военных за время боев в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Общие потери, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли за время боевых действий на курском направлении, составили более 6 600 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, украинские формирования лишились 73 танков и 4 РСЗО HIMARS. Также они потеряли 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера, 432 боевых бронированных машины и 201 автомобиль.

Российские военные уничтожили 45 артиллерийских орудий и 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых оказалась 1 MLRS. ВСУ также потеряли 5 установок зенитных ракетных комплексов, 9 станций радиоэлектронной борьбы, 2 РЛС контрбатарейной борьбы и РЛС ПВО.

Восстановлению не подлежат 5 единиц инженерной техники, в том числе 2 украинские инженерные машины разграждения и 1 установка разминирования УР-77.

Бои с военнослужащими ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что враждебные действия украинских войск в отношении Курской области не останутся без ответа. Комментируя вопрос о том, сорвало ли нападение ВСУ какие-либо переговоры, он подчеркнул, что Россия не вела с Украиной никакого диалога.