Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие мотострелкового батальона отразили попытки подразделений ВСУ прорваться в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Несмотря на атаки превосходящих сил противника на боевых машинах пехоты западного производства Marder и Stryker и использование ударных БпЛА, личный состав подразделения группировки войск "Север" совместно с пограничными войсками организовал оборону в здании исправительной колонии № 11 и успешно уничтожил врага на подступах к спецобъекту.

Заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, защитники превратили учреждение в крепость, заняв оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий.

Военнослужащие построили защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. При попытке прорваться ВСУ потеряли около 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около 100 боевиков.

Бои с военнослужащими ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что враждебные действия украинских войск в отношении Курской области не останутся без ответа. Комментируя вопрос о том, сорвало ли нападение ВСУ какие-либо переговоры, он подчеркнул, что Россия не вела с Украиной никакого диалога.

По последним данным Минобороны РФ, потери ВСУ за время боев на курском направлении составили 6 200 военнослужащих и 73 танка. Помимо этого, украинская армия потеряла 33 боевые машины пехоты, 61 бронетранспортер, 404 боевых бронированных машин и другую технику.

