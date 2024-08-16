Захарова: украинские преступники понесут суровое наказание за обстрел ТЦ в Донецке

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Украинские преступники понесут суровое наказание за обстрел ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка. Россия призывает мир и международные организации осудить массовое убийство киевским режимом мирных жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает сайт ведомства.

Дипломат назвала атаку на ТЦ тщательно спланированным актом терроризма и жестом отчаяния ВСУ на фоне уверенного продвижения российских войск на линии боевого соприкосновения.

"О точном числе жертв, среди которых есть погибшие, пока информации нет, однако уже сейчас, исходя из сообщений СМИ и видеозаписей масштабного пожара, понятно, что их может оказаться много", – отметила представитель ведомства.

Захарова добавила, что ситуация усугубляется попытками украинских сил наносить удары дронами по спасателям и врачам. Она также подчеркнула, что Киев очевидно получил "карт-бланш" от западных кураторов на совершение преступлений против мирного населения в целях расшатать стабильность внутри России.

"В этот же день, как сообщают СМИ и местные жители, ВСУ нанесли удар и взорвали мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Ведутся атаки на другие объекты гражданской инфраструктуры. Совершенно ясно, это делается для того, чтобы затруднить эвакуацию из зоны боевых действий мирного населения, которое киевский режим делает своей приоритетной мишенью", – сообщила дипломат.

По словам Захаровой, россияне консолидируются против угрозы, а количество добровольцев, желающих заключить контракты с Минобороны РФ и защищать Родину, только растет.

Украинские формирования нанесли удар по торговому центру 16 августа. В результате обстрела ТЦ загорелся. Повреждения также получила Центральная городская больница № 14 Донецка.

В соответствии с последними данными минздрава республики, количество пострадавших составляет 11 человек. По предварительной информации СМИ, погибли по меньшей мере два человека. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о теракте.