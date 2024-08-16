Семь человек ранены в результате ударов ВСУ по Донецку

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Семь человек пострадали в результате ударов ВСУ по Петровскому району Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, среди пострадавших есть подросток. Данные о раненых продолжают поступать.

По словам Пушилина, украинские войска наносят целенаправленные массированные удары с 12:00. В результате загорелся торговый центр "Галактика", площадь пожара составляет свыше 10 тысяч квадратных метров.

Тушение пожара осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние. Повреждения также получила Центральная городская больница № 14 города Донецка.

13 августа ВСУ нанесли удар по автобусу в Лисичанске, в результате чего погибли три человека. При атаке ранения получил как минимум 31 человек, включая 12-летнего ребенка.

Для эвакуации пострадавших привлекли около 10 бригад скорой помощи. При этом, помимо местных медиков, на место выезжали специалисты из Северодонецка, Первомайска и других районов ЛНР.

