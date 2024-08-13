Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до 31

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Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске ЛНР увеличилось до 31, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"Всего госпитализированы 30 человек, один пассажир автобуса, женщина, к сожалению, скончалась", – привели ее слова в пресс-службе администрации города.

Пащенко уточнила, что сейчас 18 человек находятся в тяжелом и в крайне тяжелом состоянии, в том числе, один ребенок. Остальные получили ранения средней и легкой степени тяжести.

Для эвакуации пострадавших привлекли около десяти бригад скорой помощи. При этом, помимо местных медиков, на место выезжали специалисты из Северодонецка, Первомайска и других районов ЛНР.

"Для эвакуации тяжелых пациентов в Лисичанск направлены две бригады республиканской клинической больницы и еще одна реанимационная бригада", – заключила министр.

Удар ВСУ по автобусу в Лисичанске произошел около 11:45 по местному времени 13 августа. При атаке украинские военные использовали боеприпас кассетного типа, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

До этого четыре человека пострадали в результате атаки Белгородской области со стороны ВСУ. Среди них мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги, которого госпитализировали в городскую больницу № 2. Туда же направили двух женщин. У одной черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, у второй – осколочные ранения спины. Еще одну женщину госпитализировали после обстрела в Шебекине.