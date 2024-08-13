Фото: телеграм-канал "Леонид Пасечник"

Один человек погиб при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

При этом среди пострадавших числятся еще 28 мирных жителей. Из них 12 находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро – в крайне тяжелом. Все они получают сейчас необходимую медицинскую помощь.

В данный момент на месте происшествия работают все экстренные службы. Глава ЛНР добавил, что при атаке украинские военные использовали боеприпас кассетного типа.

"Подробности уточняются. Держу ситуацию на личном контроле", – отметил он.

Так же среди пострадавших оказался 12-летний ребенок, уточнили в пресс-службе администрации города. По предварительной информации, обстрел начался примерно в 11:45 по местному времени.

Ранее один мирный житель получил тяжелые ранения в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю в селе Черемошное Белгородского района. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, ранением брюшной полости и переломами ног доставили в больницу Белгорода.

