Мирный житель пострадал после атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Украинский беспилотник совершил удар по легковому автомобилю в селе Черемошное Белгородского района, в результате чего тяжелые ранения получил один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавшего с минно-взрывной травмой, ранением брюшной полости и переломами ног доставили в больницу Белгорода.

"Медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь", – подчеркнул глава региона.

Утром 12 августа в Белгородской области из-за активности ВСУ началось перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Процесс согласования и вывоза людей проводился на местах, туда также был направлен транспорт. Позже местные власти закрыли въезд в Краснояружский район в связи с напряженной обстановкой.

В Белгородской области, а также в Курской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО). Бои с украинскими военнослужащими продолжаются в Курской области с 6 августа.

Согласно последним данным, в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Общие потери ВСУ при этом составили на курском направлении до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера.

Владимир Путин не исключил возможность осуществления Киевом новых атак на приграничные регионы РФ, к которым нужно быть готовыми.