Гладков: порядка 50–70% жителей белгородского Шебекина покинули город

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Город Шебекино в Белгородской области покинули около 50–70% жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания с Владимиром Путиным.

Он доложил, что в Шебекино сейчас самая тяжелая ситуация. Гладков напомнил, что в городе проживает 38 тысяч человек, а округе – 85 тысяч человек. Он обратил внимание президента, что только в 2024 году там ранили почти 300 человек, еще 36 человек погибли.

"В день проходит от трех до пяти атак ВСУ из ствольной артиллерии и РСЗО, три–пять домов получают повреждения", – сказал губернатор.

Он отметил, что за последнее время ситуация улучшилась только по городу Белгороду по сравнению с первым кварталом 2024 года. На город было совершено две ракетные атаки кассетными боеприпасами. В целом по приграничью ситуация резко ухудшилась, уточнил он.

Гладков также поблагодарил Путина за решение об отселении из приграничных пунктов региона 12 тысяч человек.

В свою очередь, в Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, в регионе погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

Общие потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера. Также список пополнился 17 боевыми машинами пехоты, 136 боевыми бронированным машинами, 47 автомобилями, 4 зенитными ракетными комплексами, пусковой установкой реактивной системы залпового огня и 13 орудиями полевой артиллерии.

Путин заявлял, что основной задачей в настоящее время является выдвижение противника с территорий России и обеспечение надежного прикрытия границы.