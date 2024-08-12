Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Лисичное, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военнослужащие продолжают удерживать инициативу на всем донецком направлении.

К настоящему моменту военным РФ удалось взять под контроль городские кварталы в Красногоровке. Кроме того, зачистка от ВСУ и националистов завершается в населенных пунктах Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное.

При этом на прошлой неделе российские войска освободили на донецком направлении Тимофеевку и Веселое. В общей сложности в июле 2024 года группировки российских войск "Центр" и "Юг" выбили украинские формирования из 19 населенных пунктов в ДНР.

Между тем подразделения ВС РФ подошли к пути снабжения крупных хабов украинской армии на покровском направлении. Речь идет о трассе Донецк – Красноармейск в районе Новогродовки. Через нее снабжаются силы противника, которые разместились в Селидове, Украинске, Новогродовке, Карловке и Курахово.