Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения минимум трех бригад ВСУ попали в окружение в селе Желанном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Накануне выходных Киев в надежде удержать оборону в Желанном перебросил туда подразделения трех бригад. В итоге все они сейчас сидят в окружении", – пояснил собеседник агентства.

По его словам, исправить положение на этом участке фронта ВСУ пытаются при помощи беспилотников. Их успешно подавляют российские системы радиоэлектронной борьбы.

Удар оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ранее уничтожил пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. Он уточнил, что объект был уничтожен вместе с 80 боевиками.

В Николаеве также был поражен аэродром. В нем проходили тренировки украинских войск под руководством англоязычных инструкторов.