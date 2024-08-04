Склад с техникой ВСУ и группа боевиков уничтожены в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Склад с техникой ВСУ и большая группа украинских боевиков были ликвидированы четырьмя ударами в Чугуеве Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

По его словам, обстрел был зафиксирован примерно в 23:00 3 августа. Он уточнил, что удары по Чугуеву были слышны и в самом Харькове.

Ранее ВС РФ поразили секретный склад ВСУ, где находились британские наемники. Он находился в порту Черноморска в Одесской области. Здесь же украинские войска, по данным подполья, прятали ракеты. Наемники эвакуировались в сторону Румынии, уточнили в подполье.

Кроме того, в Николаеве был поражен аэродром, где проходили тренировки украинских войск под руководством англоязычных инструкторов. Также ВС РФ нанесли удары по железнодорожным складам и расположению украинских военных в Киевской области. Прилеты были зафиксированы и по месту проживания большой группы ВСУ в Николаевской области Украины.

