Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, населенный пункт освободило подразделение "Южной" группировки войск. Также российские военные поразили живую силу и технику 23-й, 24-й, 30-й, 53-й, 93-й механизированных, 5-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 114-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Калинина, Верхнекаменское, Антоновка, Красногоровка, Константиновка, Зализнянское и Часов Яр.

ВСУ потеряли до 750 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак" и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", четыре 152-мм орудия Д-20, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм гаубицу Д-30, две 105-мм гаубицы М119 производства США.

На прошлой неделе военнослужащие российской группировки "Запад" освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, подразделения российской армии сумели занять более выгодные рубежи и позиции.

Военные РФ поразили формирования 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Берестового в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.

Вместе с тем украинские силы потеряли 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Гвоздика, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, которые были произведены в США. Кроме того, российские военные сумели уничтожить пять складов с боеприпасами ВСУ.