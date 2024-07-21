Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие российской группировки "Запад" освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщили представители министерства обороны РФ в телеграм-канале.

Кроме того, подразделения российской армии сумели занять более выгодные рубежи и позиции, отметили в ведомстве.

Военные РФ поразили формирования 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Берестового в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.

По прошествии суток украинские формирования потеряли более 520 военнослужащих. Также ВСУ лишились боевых бронированных машин, 12 автомобилей, трех 155-миллиметровых гаубиц – М777, американской М198 и британской FH-70.

Вместе с тем украинские силы потеряли 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Гвоздика, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, которые были произведены в США. Кроме того, российские военные сумли уничтожить пять складов с боеприпасами ВСУ.

Ранее оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М поразили два эшелона с живой силой и боевой техникой украинских войск в районе Барвенково в ДНР. В результате этих ударов было уничтожено до 240 военных и 60 единиц техники.