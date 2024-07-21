МО сообщило, что искандеры поразили два эшелона с живой силой и техникой ВСУ в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М поразили два эшелона с живой силой и боевой техникой Вооруженных сил Украины в районе Барвенково в ДНР. В результате этих ударов было уничтожено до 240 военных и 60 единиц техники, заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Результаты этих ударов контролируются с использованием БПЛА Орлан-10, уточнили в ведомстве.

Среди уничтоженной в ходе данной атаки техники оказались 14 бронеавтомобилей MaxxPro и 10 боевых бронированных машин Senator, отметили в пресс-службе Минобороны.

Кроме того, помимо личного состава, украинские формирования лишились семи бронетранспортеров, двух боевых разведывательных машин, пяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин и более 20 единиц грузовой автомобильной техники.

Ранним утром стало известно, что в ночь на 21 июля силы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и Черным морем. При помощи этих дронов ВСУ пытались совершить террористические атаки по объектам на территории России, подчеркнули в Минобороны.