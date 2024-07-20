В Минобороны сообщили об уничтожении 27 беспилотников над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме 27 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России в ночь на 20 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, 26 дронов ВСУ сбили над Ростовской областью и еще один БПЛА был уничтожен в Смоленской области.

В результате воздушной атаки в Ростовской области никто не пострадал. К месту падения обломков дронов выехали аварийные службы.

Вечером 19 июля три мирных жителя получили ранения в результате повторного обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Также повреждения получили линии электропередачи, из-за чего в части города пропал свет.