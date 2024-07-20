20 июля, 07:44Происшествия
В Минобороны сообщили об уничтожении 27 беспилотников над регионами РФ
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме 27 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России в ночь на 20 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, 26 дронов ВСУ сбили над Ростовской областью и еще один БПЛА был уничтожен в Смоленской области.
В результате воздушной атаки в Ростовской области никто не пострадал. К месту падения обломков дронов выехали аварийные службы.
Вечером 19 июля три мирных жителя получили ранения в результате повторного обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Также повреждения получили линии электропередачи, из-за чего в части города пропал свет.
Мирный житель погиб из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ