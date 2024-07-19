Три человека пострадали при повторном обстреле ВСУ Шебекино

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Три мирных жителя пострадали в результате повторного обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Женщину, лишившуюся левой кисти в результате травмы, доставляют в городскую больницу, еще двое мужчин с осколочными ранениями госпитализированы в районную больницу. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Два частных дома загорелись в Шебекине после прямых попаданий снарядов. Прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали очаги возгорания. Еще в двух частных домах были выбиты окна, посечены крыши и заборы.

Также оказались повреждены четыре автомобиля, остекление двух многоквартирных домов и линии электропередачи. Часть города временно остается без света. Специалисты в скором времени приступят к восстановительным работам.

11 июля украинские войска сбросили взрывное устройство на детскую площадку, которая расположена во дворе жилого дома в городе Шебекино Белгородской области. В результате пять детей получили ранения. Самому младшему из них 8 лет.

Двое из пяти детей находились в тяжелом состоянии. Другим троим раненым врачи Шебекинской ЦРБ оказали первую помощь и перевезли в ДОКБ.

Позже в больнице скончался один из пострадавших подростков. Врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика на протяжении всей недели. Он получил серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды.