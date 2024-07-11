Пять детей ранены в результате атаки ВСУ на детскую площадку в Шебекине

Фото: телеграм-канал Mash

Пять детей получили ранения в результате сброса ВСУ с дрона взрывного устройства на детскую площадку, которая расположена во дворе жилого дома в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Сейчас, по его словам, двое из пяти детей находятся в тяжелом состоянии. Их на скорой везут в детскую областную клиническую больницу (ДОКБ). Другим троим раненым, как утверждает глава региона, врачи Шебекинской ЦРБ оказали первую помощь и на данный момент их перевозят в ДОКБ.

"В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет", – подчеркнул Гладков.

Ранее пять женщин и двое мужчин пострадали в Шебекине в результате обстрела ВСУ. По словам Гладкова, одну женщину с осколочным ранением бедра и голени доставили в больницу, а у второй пострадавшей – закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица, руки и грудной клетки.

Третьей пострадавшей медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась. Еще четверо раненых самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Всем им оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно.

