Количество раненых при обстреле Шебекина увеличилось до девяти

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Количество раненых после обстрела города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины выросло до девяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале после того, как приехал на место происшествия с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым.

По словам Гладкова, в больницу обратились мужчина и его 12-летний сын, которые пострадали на парковке в результате прилета снаряда в рядом припаркованную машину. Оба получили осколочные ранения в области поясницы. Мужчине оказали медпомощь и отпустили домой, а ребенка готовят к транспортировке в медучреждение.

Также Гладков отметил, что зафиксировано много разрушений и повреждений у автомобилей.

"Что касается закрытия временного контура – службы уже приступили к обмеру. Проговорили с подрядчиками, нужно побыстрее изготовить стеклопакеты и уже в течение недели приступить к их замене", – добавил глава региона.

Кроме того, губернатор успел поговорить с владельцами поврежденных магазинов и предложил поставить на входе заграждения, чтобы защищать людей от осколков снарядов и стекол, которые разлетаются во время взрывов.

Также Гладков побывал в местах, где было повреждено жилье. Например, на улице Николая Островского подрядчик уже начал ремонтные работы, а собственники следят за качеством и помогают строителям.

"Я надеюсь, что все обещания, которые мы дали на последней встрече с жильцами, выполним в сроки", – подытожил губернатор Белгородской области.

Изначально губернатор сообщал об одном погибшем и семи пострадавших в результате обстрела со стороны украинских военных. По его словам, троих пострадавших с различными осколочными ранениями доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, еще одного мужчину с осколочными ранениями брюшной полости, проникающими ранениями грудины и челюсти доставили в областную клиническую больницу.

Как заявлял Гладков, трое пострадавших, не дожидаясь прибытия скорой, самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ: двое мужчин получили ранение бедра, а женщина – осколочные ранения мягких тканей груди.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ВС РФ делают все, чтобы обеспечить безопасность Белгородской области от атак ВСУ.

