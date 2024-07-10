Песков: ВС РФ делают все необходимое для защиты Белгородской области от атак ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска делают все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует "Газета.ру".

"Все, что происходит на этом (харьковском. – Прим. ред.) направлении, посвящено этой задаче (созданию зоны безопасности. – Прим. ред.). Работа в этом направлении ведется", – сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что для этого требуется время.

Ранее Владимир Путин во время общения с журналистами в китайском городе Харбин рассказал, что наступление российских войск под Харьковом связано с созданием санитарной зоны и является ответом на обстрелы с украинской стороны. Кроме того, Путин подчеркнул, что на данный момент у России нет планов по взятию Харькова.

