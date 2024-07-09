Несколько десятков БПЛА уничтожены и подавлены над Ростовской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"Около 2 часов ночи в Ростовской области началась массированная атака БПЛА. Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона", – написал он.

Губернатор рассказал, что в результате атаки в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции, для их тушения выехал пожарный расчет. Кроме того, в Ростове-на-Дону из-за падения обломков беспилотника загорелась сухая растительность, пожар оперативно ликвидировали.

По словам Голубева, информация об атаке уточняется, силы ПВО продолжают ее отражение.

Ранее в Ростовской области после падения обломков БПЛА в ночь на 5 июля вспыхнули ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе. Тогда обошлось без пострадавших.

