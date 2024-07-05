Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 06:48

Происшествия

Здание музыкальной школы повреждено в Курской области после ракетной атаки ВСУ

Фото: depositphotos/trekandshoot

Здание музыкальной школы получило повреждения в слободе Белой Беловского района Курской области после атаки украинской ракеты. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Кроме того, повреждения зафиксированы и в магазинах, которые расположены около школы. В них были выбиты окна и посечены фасады. Никто из местных жителей не пострадал, подчеркнул Смирнов.

В ночь на 5 июля в Курской области была объявлена ракетная опасность. Местных жителей призывали укрыться дома в комнатах без окон и со сплошными стенами. На данный момент режим опасности уже отменили.

Различные повреждения в результате атак ВСУ также выявлены в Ростовской области и Краснодарском крае.

Так, силы ПВО сбили над Ростовом десять вражеских беспилотников. После падения обломков дронов ландшафтные пожары произошли на левом берегу Дона и в Азовском районе.

В городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края повреждения получили многоквартирный дом и местная энергоподстанция. При воздушной атаке пострадали шесть человек, их госпитализировали.

Путин прокомментировал украинские атаки на регионы РФ

Читайте также


происшествиярегионы
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика