Здание музыкальной школы повреждено в Курской области после ракетной атаки ВСУ

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Здание музыкальной школы получило повреждения в слободе Белой Беловского района Курской области после атаки украинской ракеты. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Кроме того, повреждения зафиксированы и в магазинах, которые расположены около школы. В них были выбиты окна и посечены фасады. Никто из местных жителей не пострадал, подчеркнул Смирнов.

В ночь на 5 июля в Курской области была объявлена ракетная опасность. Местных жителей призывали укрыться дома в комнатах без окон и со сплошными стенами. На данный момент режим опасности уже отменили.

Различные повреждения в результате атак ВСУ также выявлены в Ростовской области и Краснодарском крае.

Так, силы ПВО сбили над Ростовом десять вражеских беспилотников. После падения обломков дронов ландшафтные пожары произошли на левом берегу Дона и в Азовском районе.

В городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края повреждения получили многоквартирный дом и местная энергоподстанция. При воздушной атаке пострадали шесть человек, их госпитализировали.

