Ракетная опасность объявлена в Курской области

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Ракетная опасность объявлена на территории Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он призвал местных жителей укрыться дома в комнатах без окон со сплошными стенами. Находящимся на улице порекомендовали зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

В ночь на 5 июля атаке беспилотников подверглись Ростовская область и Краснодарский край. В небе над Ростовом было уничтожено десять вражеских дронов. Ландшафтные пожары произошли на левом берегу Дона и в Азовском районе области после падения обломков БПЛА.

В результате воздушной атаки в Краснодарском крае пострадали шестеро жителей города Приморско-Ахтарск, включая двоих детей. Также повреждения получили один из многоквартирных домов и местная энергоподстанция, которая питает значительную часть города.

