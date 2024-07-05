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05 июля, 04:10

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Развожаев: ВСУ дважды направляли ракеты-обманки на Севастополь

В Севастополе сообщили о запуске ВСУ ложных ракет на город

Фото: 123RF/fotovlad

Украинские войска запустили в сторону Севастополя ложные цели, которые имитируют ракеты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.

Он объяснил, что по этой причине местные средства противовоздушной обороны не сработали на данные "обманки".

"Но понятно, что бдительность сейчас повышенная, стараемся реагировать на любую возможность и соответствующим образом оповещать жителей Севастополя", – добавил Развожаев.

Новый видео- и звуковой сигнал оповещения об опасности, названный "Баллистика", ввели в Севастополе в начале месяца. Он дополнит существующее предупреждение о воздушной тревоге.

Различие сигналов заключается в количестве времени, которое будет у жителей для возможности укрыться. Так, при сигнале воздушной тревоги есть 20–30 минут, при "Баллистике" – 1–2 минуты.

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