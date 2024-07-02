Четверо пострадавших от атаки на Севастополь остаются в тяжелом состоянии

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Севастополя

Четверо пострадавших в результате ракетного обстрела Севастополя 23 июня остаются в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Его слова приводит ТАСС.

Всего после атаки ВСУ в стационарах города, федеральных центрах и московских больницах лечение проходят 37 человек.

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь 23 июня при помощи американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.

В Москву эвакуированы 22 раненых, среди которых 12 детей. Из-за тяжести диагноза им необходима особая помощь и уникальные медицинские вмешательства.

Все пострадавшие при атаке на Севастополь получат выплаты на сумму от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда, причиненного их здоровью. При этом члены семьи погибших получат в равных долях 1 миллион рублей.

