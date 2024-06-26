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01:00

Политика

Пентагон заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Официальный представитель Пентагона заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара Украины. Об этом пишет РИА Новости.

"По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц", – сказал он.

При этом представитель военного ведомства США отметил, что пляж не был намеченной целью, а Украина самостоятельно выбирает цели для нанесения ударов. Кроме того, он отказался комментировать сообщения о том, что ВСУ использовали для удара американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.

ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю днем 23 июня. В результате атаки 153 человека пострадали, еще четыре погибли.

Согласно последним данным, 77 пострадавших после атаки ВСУ остаются в больницах, 22 человека перевезли для лечения в Москву. Среди тех, кому потребовалась помощь столичных медиков, есть 12 детей. Состояние четверых из них оценивается как тяжелое.

Московские врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

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