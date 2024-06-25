Четверо эвакуированных в Москву из Севастополя детей находятся в тяжелом состоянии

Фото: depositphotos/sudok1

Четверо детей, которые были эвакуированы из Севастополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

Речь идет о трех мальчиках и одной девочке в возрасте от 8 до 15 лет. При поступлении медики провели им компьютерную томографию.

"Состояние пациентов тяжелое, обусловлено минно-взрывными травмами и осколочными ранениями", – уточнил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Дмитрий Прометной.

Он добавил, что в ближайшее время врачи проведут комплекс диагностических процедур, по результатам которых будет выбрана тактика лечения пострадавших детей.

ВСУ атаковали Севастополь днем 23 июня. Украинские военнослужащие использовали для этого американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, уточнили в Минобороны России.

В результате атаки погибли четыре человека, среди которых двое детей. Еще 153 человека, в числе которых были 27 несовершеннолетних, пострадали.

Спецборт МЧС доставил 22 пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь, среди которых 12 детей, в Москву. Это было сделано после решения Сергея Собянина оказать помощь пострадавшим при обстреле.

