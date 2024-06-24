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24 июня, 17:57

Туризм

АТОР отметила рост турпотока в Крым, несмотря на теракты

Фото: 123RF/kirillk

Турпоток в Крым продолжает расти, несмотря на трагические события на полуострове. Об этом рассказала в беседе с Москвой 24 исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Эксперт отметила, что на Севастополь и прилегающие окрестности приходит в целом менее 5% в туристическом потоке Крыма. Она подчеркнула, что Севастополь играет не такую большую роль в туристическом продукте региона.

"Аннуляции не очень много – единичные случаи: у каждого туроператора по 10–12 аннуляций, и это было в первой половине дня, более точные цифры будут к вечеру. Но парадокс в том, что одновременно с аннуляцией приходят и новые бронирования на Крым", – уточнила Ломидзе.

Исполнительный директор АТОР добавила, что обычно после трагических событий любого характера спрос замирает на некоторое время, а сейчас вопросы от туристов есть и аннуляции, но при этом наблюдаются и новые бронирования.

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь днем 23 июня. Российские военные уничтожили в воздухе над городом пять воздушных целей, но их осколки упали в прибрежной зоне.

В результате произошедшего погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще 153 человека, среди которых 27 несовершеннолетних, были ранены. Врачи оценивают состояние 14 человек как тяжелое.

Ранее представители ассоциации рассказали, что туроператоры не получают просьб о досрочном прекращении отдыха в Крыму из-за трагедии в Севастополе. Вице-президент АТОР, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин также отметил, что в случае отказа от туров на полуостров туристам будут полностью возвращать средства, которые они заплатили за эти поездки.

Севастопольские пляжи будут закрыты до 25 июня

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