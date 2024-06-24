Ракова: в больницы Москвы перевезут 14 пациентов, пострадавших в Севастополе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В ведущие городские больницы столичного Депздрава из Севастополя поступят на лечение 14 пациентов, в том числе шесть детей, которые пострадали из-за обстрела украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Вице-мэр указала, что с учетом характера полученных ранений и состояния пострадавших медпомощь будет оказываться в крупнейших многопрофильных стационарах – НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени Боткина, ГКБ имени Иноземцева, ГКБ имени Юдина. Дети же будут проходить лечение в профильном НИИ детской хирургии и травматологии, а также в Филатовской детской больнице.

"На месте в больницах все готово к поступлению пациентов, сформированы мультидисциплинарные бригады врачей для оказания полного комплекса диагностики и лечения", – добавила Ракова.

Между тем самолет Ил-76 МЧС РФ уже вылетел в Москву. Он доставит на лечение 22 человека, среди которых 12 детей, передает МЧС в телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что борт оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Пострадавших сопровождают в полете врачи отряда "Центроспас" МЧС РФ, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ и специалисты российского Минздрава.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили американские ракеты ATACMS на Севастополь днем 23 июня. Согласно последним данным, в результате ракетной атаки пострадали 153 человека, еще четыре скончались.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко указал, что 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Из города планируют эвакуировать 22 пациентов, в том числе 11 детей. Их направят в федеральные центры и московские больницы, сказал он.

24 июня объявлен в Севастополе и Крыму днем траура. В городе введен режим ЧС регионального характера.