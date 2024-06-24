Режим ЧС введен в Севастополе после атаки ВСУ

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В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера после атаки ВСУ. Это следует из указа, опубликованного на сайте местного правительства.

Документ о введении ЧС подписал губернатор Михаил Развожаев 23 июня. Он будет действовать в Севастополе до особого распоряжения.

Днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты ПВО, пятая после ликвидации отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.

В результате произошедшего погибли четыре человека, еще 151 мирный житель пострадал, 82 человека госпитализированы.

Соболезнования семьям погибших выразил Сергей Собянин. Он заявил о готовности столичных специалистов оказать помощь пострадавшим в медучреждениях.

В Минобороны РФ ответственность за произошедшее возложили на США. В ведомстве заявили, что полеты ATACMS рассчитываются американскими специалистами. Сами ракеты также были поставлены Украине Вашингтоном.

