Собянин выразил соболезнования близким погибших при атаке на Севастополь

Фото: пресс-служба мэра

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле Севастополя со стороны ВСУ. Он отметил, что Москва скорбит вместе с городом.

"В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли мирные жители, много пострадавших", – написал он в своем телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что столица направила врачей для оказания всей необходимой помощи. Московские клиники готовы принять пострадавших.

Кроме того, мэр города пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Украинская армия обстреляла Севастополь днем 23 июня. В результате атаки погибли пять человек – двое взрослых и трое детей. Пострадали 124 человека.

Владимир Путин во время телефонного разговора с губернатором города Михаилом Развожаевым выразил соболезнования погибшим и пострадавшим.

По данным СМИ, предварительно, ракеты по городу запускались украинской армией из района Николаева.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму днем траура. В этот день отменят все культурные, развлекательные и спортивные мероприятия.

