Число пострадавших в результате обстрела Севастополя увеличилось до 124

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число пострадавших в результате украинского обстрела Севастополя увеличилось до 124 человек. Среди получивших ранения 27 детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

По его словам, в настоящий момент в городе продолжается эвакуация пострадавших в медучреждения, на месте работают свыше 20 бригад скорой помощи. Также были привлечены врачи из других регионов.

В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что пятеро детей находятся в тяжелом состоянии.

"За их жизнь борются врачи. Молимся", – отметила она в своем телеграм-канале.

Более того, глава Минздрава Михаил Мурашко взял оказание помощи пострадавшим при обстреле под личный контроль.

Вместе с тем по факту украинской атаки Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ ("Террористический акт").

"Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка", – говорится в телеграм-канале ведомства.

ВСУ атаковали регион около 12:20 23 июня. В результате падения осколков ракет загорелся один из домов на территории СНТ на Северной стороне. В районе пансионата "Лазурь" загорелся лес.

По данным губернатора Михаила Развожаева, в результате обстрела города погибли три человека, среди которых два ребенка.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев неслучайно выбрал день Святой Троицы для удара по Севастополю, это является ритуальным преступлением. Она пообещала, что Москва будет добиваться реакции международных организаций на произошедшее.

